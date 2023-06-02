З 2014 року Данило Подибайло писав пісні про війну.

У боях під Бахмутом загинув музикант Данило Подибайло з Маріуполя. Він захищав Україну у складі територіальної оборони, а до цього допомагав військовим у блокадному місті.

"Війна забирає кращих синів українського народу. Захищаючи долю майбутніх поколінь, у боях під Бахмутом загинув випускник Маріупольського університету Данило Подибайло. Ще у студентські роки хлопець проявляв виключні патріотизм і любов до рідної країни. Данило писав пісні про АТО, організовував концерти та виїзди музичних гуртів до військових частин", - повідомили у Маріупольському державному університеті.

З 2014 року Подибайла називали "сином полку". Він майже увесь час проводив у центрі "Новий Маріуполь", який заснувала та очолила його матір Марія Подибайло. Хлопець брав участь у мітингах, писав пісні та "рвався" захищати Україну, проте тоді він був дуже юним.

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Він не був професійним музикантом, проте мешканці Маріуполя добре його знали. Він завжди виступав на концертах, про нього говорили на телебаченні.

Як повідомляє сайт 0629.com.ua, Подибайло вивчав IT та мріяв запустити свій бізнес. Повномасштабна війна РФ проти України застала його в рідному Маріуполі, він залишався там та допомагав ЗСУ. Командир музиканта, який попросив не розкривати своє прізвище, заявив, що саме завдяку Подибайлу увесь світ дізнався про перші авіаційні обстріли міста, які влаштовували росіяни.

Музикант дивом вирвався з блокади. Йому вдалося виїхати з Маріуполя та обдурити окупантів. Він пройшов допити, хлопця пропустили через усі блокпости росіян. Потім Подибайло пішов воювати, він захищав Україну у складі ТрО. Він брав участь у боях за звільнення Харківської області, стояв на захисті Київської. Потім музикант воював під Бахмутом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув режисер відомого телеканалу, який пішов на фронт з перших днів великої війни.

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