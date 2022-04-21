Одеситка перервала промову Паніна про російських журналістів.

Російський актор Олексій Панін вирішив записати відеозвернення російським журналістам, які звинувачують його у зраді Батьківщини, а також критикують його за підтримку України у війні, розв'язаній Росією.

"Я відкрито кажу, що Путін – злочинець. Я більше не можу приїжджати в Росію і заробляти гроші! Не знаю, що мені робити далі. Іспанія - це не Америка, і тут, на жаль, кіно не знімають в таких обсягах, а російські артисти тут не потрібні. Що я можу вам побажати? Зніміть свою локшину з вух", – розповів артист.

Потім в кадрі видно, як невідома жінка вривається в ефір до Паніна. Виявляється, що ця жінка, яка виїхала з України в Іспанію через війну, почула його промову і також вирішила звернутися до росіян.

"Брехня, яку вам ллють на вуха, - це взагалі. Знищити такі міста, як Маріуполь, як Харків - це неприпустимо! Діти гинуть, люди їдуть! Проїхати таку відстань мало того, що небезпечно, так ще й дуже страшно. Виїхати з–під бомбардувань – це жахливий стан", - сказала жінка.

Нагадаємо, раніше Панін послав путінських пропагандистів слідом за військовим кораблем.

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