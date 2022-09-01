Організатори повідомили йому, що він не може збирати гроші на заході, оскільки це суперечить законам їхньої країни.

Відомий український поет і музикант Сергій Жадан активно допомагає своїй країні в такий непростий час. Він зі своїм музичним гуртом "Жадан і Собаки" дає благодійні концерти за кордоном, збираючи кошти на різні потреби.

Однак організатори чергового заходу в італійському Мілані заборонили українцю під час заходу збирати кошти на допомогу Україні. Знаменитість намагався пояснити, що вони не збирають гроші на зброю, а купують за донати автомобілі для військових, проте ті на поступки не пішли. Концерт був скасований.

У себе в Facebook-блозі Сергій Жадан обурився такою ситуацією, оскільки Україна зараз "тримає каркас вільної Європи".

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"Чому ми скасували концерт в Мілані? Тому що частина європейців далі грають в пацифізм і подвійні стандарти, і щиро вважають, що, захищаючи свої життя і свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з насильниками і мародерами, є фашистами і екстремістами. Чесно, кажучи, соромно і огидно. Поки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, ХХ століття не всіх навчило відповідальності", - висловився письменник і музикант з Харкова.

Нагадаємо, нещодавно письменник Жадан прокоментував обстріли Харкова.

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