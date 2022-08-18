Россіяни вдарили ракетою по гуртожитку, де жили люди з вадами слуху.

Український письменник і музикант Сергій Жадан прокоментував обстріли Харкова. 18 серпня рашисти поцілили у приміщення гуртожитку, яке знаходиться у Слобідському районі міста. Жадан зазначив, що у військових злочинах РФ винні усі росіяни, навіть письменник Пушкін.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку Жадана, для РФ розстріл гуртожитків і житлових будинків Харкова є "симетричною відповіддю" на знищення їхніх складів та командних пунктів. Він зазначив, що у злочинах країни-агресорки винні усі росіяни, навіть ті, кого вже немає у живих.

"Саме вчора несподівано виникла дискусія з іноземними журналістами про "хороших росіян", про відповідальність усього російського суспільства, про російську культуру, як наріжну складову "русского мира". Ну, власне, росіяни вміють максимально переконливо нагадати світу про свою реальну сутність. Носії культурної спадщини Достоєвського, котрі знищують ракетою гуртожиток, у якому живуть люди з вадами слуху - це саме про теперішню війну. Чи винен Пушкін у тому, що в Росії народжуються військові злочинці? Винен. Звісно, винен. Вони всі винні", - написав Жадан.

Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти поцілили у приміщення гуртожитку, яке знаходиться у Слобідському районі Харкова. Загинуло троє людей, близько 15 зазнали поранень, серед постраждалих є діти.

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