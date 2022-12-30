Артист балету прославляє російського диктатора Путіна і носить три татуювання з його зображенням на грудях.

Італійський театр скасував виставу відомого російського танцюриста Сергія Полуніна. Виступ планувався ще на 2019 рік, проте через пандемію його кілька разів відкладали.

Зараз стало відомо, що в міланському театрі "Арчімбольді" Полунін виступити не зможе "через пресингову кампанію (проти нього) в соціальних мережах", пише Reuters.

У театрі додали, що скасування виступу танцюриста-путініста вважають "актом політичної і моральної відповідальності". Також вони зазначили, що категорично проти війни в Україні.

Хто такий Сергій Полунін

Один з найвідоміших артистів балету в світі, колишній соліст Королівського балету в Лондоні.

Полунін народився в Україні. Його кар'єра стрімко розвивалася до тих пір, поки він не відмовився від усього в ім'я Росії і Володимира Путіна. У 2018 році він отримав російське громадянство. На знак солідарності з кровожерною кремлівською політикою зробив три татуювання із зображенням обличчя Путіна.

Нагадаємо, як український артист балету Сергій Полунін став пособником Кремля.

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