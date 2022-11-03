Полунін став зіркою світового балету, але поставив хрест на своїй кар'єрі тим, що підтримав Путіна.

Зірка балету Сергій Полунін - уродженець нині окупованого Херсона. Зараз там живе вся його сім'я. Сам артист подорожував з гастролями по всьому світу, але в певний момент вважав за краще осісти в Москві. Більше про любов Полуніна до Путіна - в сюжеті YouTube-каналу "Гроші".

Кар'єру Сергій Полунін розпочав у Київському хореографічному училищі. У 13 років його забрали до Великобританії, де він став наймолодшим в історії учасником Королівського балету. Саме це і дозволило українцю домогтися світового визнання. Він знімався в рекламі, був обличчям модних глянців і навіть працював з самою Памелою Андерсон.

У 2017 році Полунін проявив себе як актор - з'явився у фільмі "Вбивство в Східному експресі" разом з неймовірно відомими голлівудськими зірками. Всім цим він пожертвував заради майбутнього в Москві.

Щоб підтвердити свою любов до РФ і лідера-країни агресора, він навіть зробив на грудях татуювання з Путіним. Однак на одному він не зупинився, і сьогодні на його тілі цілих три зображення російського диктатора. До слова, українець вже встиг отримати російський паспорт.

"Я хотів показати любов. Натомість я хотів би не підтримки, а того, щоб в мене повірили. Росія для мене - 50% успіху світового порядку"

- коментував Полунін в одному зі своїх інтерв'ю.

Зараз зірка світового балету - ректор академії хореографії в тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, раніше танцюрист балету Сергій Полунін заявив, що отримує задоволення від негативної реакції на свої слова і дії.

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