Під час їхнього виступу показували кліп, знятий у 2022 році на руїнах "Азовсталі".

Російський пропагандист Акім Апачов з Маріуполя і маловідома виконавиця Дар'я Фрей зіпсували українську пісню "Пливе кача", написану в пам'ять загиблим героям України.

На концерті в "Лужниках" вони зачитали реп "Пливе кача" і присвятили його Маріуполю. Також у своєму "творінні" вони назвали "демонами" захисників "Азовсталі".

У їхньому репі цинічно звучав заклик славити російську зброю, вихваляти країну-агресора. Крім того, були рядки про нібито російський Крим, який був незаконно анексований в 2014 році.

Під час їхнього виступу показували кліп, знятий у 2022 році на руїнах "Азовсталі".

"Концерт" в "Лужниках"

22 лютого росіяни прийшли на "шабаш" Путіна і влаштували "концерт", в якому славили країну-агресора. Всю цю дію росіяни назвали "мітинг-концертом на підтримку війни з Україною".

На сцену вийшли пропагандисти і зірки-путіністи. Дмитро Дюжев, Ольга Кормухіна, Дмитро Харатьян та інші продажні артисти заспівали пісню Віктора Цоя "Група крові". У "концерті" були задіяні й інші артисти.

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