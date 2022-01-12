Блогерка насмішила шанувальників новим відео.

Українська блогерка і співачка Аня Трінчер оприлюднила в TikTok новий ролик, який зняла під час заняття танцями.

Дівчина в обтислому боді і на підборах намагається бути сексуальною, роблячи спокусливі рухи. В один момент Аня нахиляється до ноги, а потім різко підіймає голову. Так, після цього у неї, мабуть, закрутилася голова і вона втратила рівновагу.

Читайте такожНазвано 5 знаменитостей, у яких стався перший секс в ранньому віціАле Трінчер не засмутилася і навіть почала сміятися. Шанувальники підтримали зірку, але трохи жартів в коментарях залишили.

"Коли різко встала і в очах потемніло", "Занадто життєво", "Дівчата, які вміють посміятися над собою - плюс до чарівності", "Терміново потрібен новий тонометр", "Це вертоліт", "Коли старість не в радість", "Коли низький гемоглобін", - жартують фоловери в коментарях.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер поскаржилася на медсестру державної лікарні.

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