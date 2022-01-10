Співачка перебувала поруч зі своїм нареченим, але пара передчасно поїхала додому.

Нещодавно нареченому української акторки, співачки та блогерки Анни Трінчер - Олександру Волошину - зробили операцію на коліні. Зірка перебувала поруч з ним у державній лікарні, але залишилася незадоволеною поведінкою медперсоналу.

Про це вона повідомила в Instagram.

Якийсь час Олександру потрібно було побути в лікарні. Поруч з ним залишилася й Анна. Зірка ночувала в одній палаті з нареченим, але нарікала, що умови перебування у державній медустанові не надто комфортні.

Поведінка медперсоналу також не задовольнила співачку та її нареченого. Зокрема, Волошин посварився із санітаркою, а Трінчер поскаржилася на поведінку однієї з медсестер.

Читайте також74-річна Софія Ротару кардинально змінилася заради виступу в РФ"Двічі був хороший медбрат. Але наступного дня до нас прийшла така медсестра… До неї було неможливо звернутися. Все, що я просила, вона робила з такою послугою, ніби я винна їй мільйон доларів та не повертаю вже три роки. І робила знеболювальні так тяжко, ніби вона йде не знеболювальні робити, а вбивати когось. На всі мої прохання була цілковита відраза", - поскаржилася Трінчер.

Закохані не захотіли довше залишатися у лікарні, тому поїхали додому на три дні раніше.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер вибрала дату операції по збільшенню грудей

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