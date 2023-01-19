Проти хлопця порушили адміністративну справу.

Проти діджея кафе в Тульській області порушили адміністративну справу за те, що під час новорічного виступу диктатора Володимира Путіна він включив пісню Насті Каменських і Потапа "Новий рік".

Як повідомляє Baza, в Росії визнали такий вчинок дискредитацією армії. Після того, як відео "злочину" потрапило в руки правоохоронців, хлопця доставили у відділ. На нього склали протокол за статтею 20.3.3 (публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації). Під роздачу потрапив і хлопець, який виклав відео в мережу.

Співробітники закладу громадського харчування відзначили, що правоохоронців, швидше за все, збентежила фраза з пісні "А ти мені в Новий рік від сосни, від сосни мені відірви голочку".

Відео дня

Ймовірно, вони запідозрили сексуальний підтекст у пісні і заклик російської армії до дії. Однак в кафе запевняють, що пісні вже понад 13 років і ніякого політичного підтексту вона не має.

Нагадаємо, раніше українка в Таїланді жбурнула тарілку в відому російську телеведучу.

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