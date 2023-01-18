Інцидент трапився з даною Борисовою, яка підтримує кровожерну політику Кремля.

Відома російська телеведуча і блогерка Дана Борисова розповіла про інцидент, який стався з нею під час відпочинку в Таїланді. Ось що вона розповіла росЗМІ:

"Єдиним проявом негативу був випад з боку українки, яка приїхала з дитиною. Вона під час сніданку кинула в нас тарілку, коли ми почали розмовляти з дочкою".

Який саме діалог між ними відбувся - невідомо. Але варто відзначити, що Дана Борисова активно підтримує проведення так званої "спецоперації" - так в Росії називають кровожерну війну, через яку щодня гинуть мирні люди. Дана також не розповіла про те, чим закінчився інцидент з тарілкою.

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Зазначимо, на початку січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських знаменитостей, які підтримали війну. В даний список увійшла Дана Борисова.

Хто така Дана Борисова

46-річна російська телеведуча, блогерка, актриса. У 90-ті роки прославилася завдяки тому, що була ведучою програми "Армійський магазин". Підтримує в інформаційному просторі всі кремлівські наративи, за що має нагороду Міністерства оборони Російської Федерації "за успіхи в справі патріотичної пропаганди".

Нагадаємо, на сцені "Міс Всесвіт" росіянка показала середній палець, момент потрапив на відео.

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