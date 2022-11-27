Ангеліна Вовк "накинулася" на Ротару в ефірі шоу.

Російська телеведуча Ангеліна Вовк в програмі пропагандиста Бориса Корчевникова обрушилася з критикою на адресу української співачки Софії Ротару. Вона заявила, що знаменитість фінансово допомагає бійцям ЗСУ, які нібито вбивають російських військових.

При цьому Вовк не зазначила, що саме Росія напала на Україну і саме "друга армія світу" бомбить інфраструктуру нашої країни і вбиває мирне населення, в тому числі і невинних дітей.

"Мені було страшно дізнатися, що вона спонсорує цих людей, які бог знає що зараз творять з росіянами. Там же дуже багато росіян! Як їх вбивають безжально, як їх катують. Я цього не розумію, просто не розумію!" - сказала Вовк.

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Варто зазначити, що сама Софія Ротару досі не висловила свою позицію щодо війни в рідній Україні. Однак вона періодично публікує у своїх соцмережах жахи повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Вовк у війні звинуватила Україну і заявила, що хоче поїхати на фронт до українських військових, щоб закликати їх зупинити війну.

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