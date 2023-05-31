Співачку женуть звідусіль.

Влітку 2023 року в Ростові-на-Дону повинен був відбутися концерт опальної співачки Ані Лорак, проте організатори скасували його через її "дрон", що летів на Москву.

Як повідомляють російські ЗМІ, жителі міста не хочуть бачити артистів, які не підтримують повномасштабне вторгнення в Україну.

Варто відзначити, що Ані Лорак жодного разу не висловилася про війну. Вона вважає себе "голубом миру" і каже, що через пісні несе "любов і світло". У своїх соцмережах вона ділиться новими піснями, кліпами і розповідає про свої нові стосунки. А ось про велику війну - ні слова.

Відео дня

Однак нещодавно вона все ж обмовилася про вторгнення в Україну. Співачка заявила, що під час телефонної розмови з братом з України почула вибухи, які її дуже налякали. Але навіть після цього вона не закликала зупинити кровопролиття в нашій країні.

Що відомо про "Фонд помсти Ані Лорак"

30 травня в Москві прогримів вибух. У мережі опублікували знімок ймовірного безпілотника, який потрапив у багатоповерхівку. На його крилі була наклейка з написом "Ані Лорак. Фонд помсти". Соцмережі відреагували на це з гумором.

Вас також можуть зацікавити новини: