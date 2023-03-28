Співачка стала небажаною через спробу "всидіти на двох стільцях".

РосЗМІ поширюють інформацію, що громадські діячі направили звернення до Генпрокуратури з проханням визнати опальну співачку Ані Лорак "іноагентом".

Це пов'язано з тим, що знаменитість намагається "всидіти на двох стільцях". Більше року вона мовчала про війну в Україні, а зовсім недавно заявила, що не є стороною "конфлікту" і однаково любить російських і українських шанувальників.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, жителі країни-агресора проти того, щоб "в місті влаштовували шоу люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі".

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Варто відзначити, що концерти Лорак вже скасовані в Краснодарі, Ростові-на-Дону та інших містах РФ. Організатори концертів обіцяють повернути гроші за квитки.

Позиція Ані Лорак щодо війни в Україні

Після тривалого мовчання Кароліна Куєк заявила, що з 2014 року її намагалися використовувати в особистих цілях, але імена цих людей вона не назвала. До того ж вона заявила, що переїхала в Росію, бо в Україні її нібито гнобили.

Крім того, вона сказала, що ніколи не спонсорувала армію і не допомагала ЗСУ. Вона лише нібито займається гуманітарною допомогою.

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