Вона зробила пост, де написала, що нібито не вважає себе стороною конфлікту, тому що займається "не політикою, а музикою".

Протягом тривалого часу Українка Ані Лорак мовчала про війну на території своєї країни, але її позиція була зрозуміла - вона продовжувала працювати в Росії, спонсоруючи країну-агресора.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що артистка нібито планує пожертвувати на ЗСУ гроші зі своїх майбутніх концертів в РФ. Росіянам це не дуже сподобалося, тому її тур швидко скасували.

Щоб не втрачати заробіток і хоч якусь аудиторію, Лорак написала цілий пост з виправданнями. Там вона назвала себе українською співачкою:

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"Як ви знаєте, я - українська співачка, і я пишаюся своєю спадщиною і культурою. Я ділилася своєю творчістю в Україні протягом довгих років, в тому числі представляла свою країну на "Євробаченні" і посіла друге місце. Однак, з початку конфлікту між Росією і Україною я опинилася в центрі уваги безлічі пліток без будь-яких фактів".

Лорак пояснила, що в 2014 році деякі політичні діячі в Україні, імена яких вона не назвала, нібито хотіли використовувати її в особистих цілях, з чим та була категорично не згодна.

"В результаті я опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає тільки моє найближче оточення. Мені надали лише два варіанти: "Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не будеш співати в цій країні". Ультиматум уряду моєї власної країни, що притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, отримуючи визнання по всьому світу. Попри все Україна завжди в моєму серці", - висловилася знаменитість.

Вона також виправдалася за своє мовчання і спростувала чутки про те, що фінансово підтримує армію - переконує, що жертвує кошти тільки на гуманітарні потреби.

"Я розумію, що за моє мовчання протягом останнього року мене критикували, і усвідомлюю, що це рішення може бути трактовано по-різному. Я ніколи не хотіла нікого образити або зачепити, і якщо це сталося, я приношу свої вибачення. Я також хочу сказати, що я ніколи не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати тільки в рамках гуманітарної місії, чим і займалася все життя", - додала Ані Лорак.

Коментатори такої спроби реабілітуватися в очах вже хоч якихось слухачів не оцінили.

Реакція соцмереж

"Кароліна, досить п*здіти. Обрала Росію, живи з цим. Ти доросла жінка. Прийняла рішення, зізнайся в цьому і все. Раніше я вірила в твої казки, шкодувала, але 24.02.2022 показало тебе у всій красі"

"Як можна співати для тих, хто вбиває твій народ?"

"Про все і ні про що. Перевзувається в повітрі"

"Називай все своїми іменами! Так і говори, що обрала Росію!"

Нагадаємо, Лобода розповіла, чому Кіркоров і Лорак стали пропагандистами.

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