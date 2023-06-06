Вона повідомила про смерть близької людини.

Українська актриса Наталка Денисенко поділилася з шанувальниками трагічною новиною - помер її свекор Григорій Федінчик.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що їхня сім'я останнім часом проживала важкий період. Ще після Великодня вони дізналися, що їхній родич помирає.

"Це величезна втрата для нашої родини. Ще важче моєму чоловікові та його родині... Мої співчуття! Царство небесне нашому татові. Хочу, щоб він залишився в пам'яті таким як на фото, тому що він таким і був... Це була така світла, весела і позитивна людина! Чоловік, який мене підтримував і втішав, чоловік, якого буде дуже не вистачати! Величезна втрата для нас", - написала Наталка.

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Відзначимо, ще в травні чоловік Наталки Денисенко - Андрій Федінчик - опублікував фото батька з лікарні і сказав, що не за тих обставин вони зустрілися.

До слова, зараз Федінчик-молодший служить у лавах ЗСУ. Він поповнив лави українських військових ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Його дружина Наталка весь цей час залишалася в Україні.

Нагадаємо, раніше зірка українських серіалів Грєшнова розповіла, як пережила дві клінічні смерті.

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