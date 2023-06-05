Любава Грєшнова зневажливо ставилася до свого здоров'я.

Українська актриса Любава Грєшнова розповіла, що через кінокар'єру ледь не погубила своє життя. Вона постійно сиділа на дієтах, які виснажували її організм. Але це ще далеко не все, що негативно позначилося на її житті.

Як розповіла Грєшнова в інтерв'ю Аліні Доротюк, в студентські роки у неї була алергія. Тоді медики вкололи їй не той препарат, що вплинуло на її здоров'я в цілому. Також у неї були проблему з меніском.

Зірка продовжила, що пережила і дві клінічні смерті, анафілактичний шок. Любава зізнається, що головна проблема в тому, що вона не берегла себе.

Відео дня

"Якось так збігалися обставини, що я не дуже себе берегла. Багато працювала. Ще постійно худла. Був момент, коли я просто втратила свідомість", - розповіла актриса.

Вона додала, що після народження сина думала закінчити кінокар'єру, бо не могла схуднути. За час вагітності вона набрала 40 кілограмів, і не уявляла, який вигляд матиме в такій вазі на екрані.

Чим відома Любава Грєшнова

Любава Грєшнова - українська актриса з Харкова. Вона зіграла в таких фільмах і серіалах як "Будинок для двох", "Моє нове життя", "Страшна красуня", "Поділися щастям своїм" та інших.

Перебуває у шлюбі з актором Михайлом Пшеничним, з яким познайомилася на зйомках фільму "Наречена мого друга". У 2017 році у пари народився син, якого назвали на честь батька.

Нагадаємо, раніше Грєшнова відповіла, чому працювала в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: