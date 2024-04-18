Співачка втратила рідну людину.

У родині зрадниці Ані Лорак сталося горе - помер її тато Мирослав Куєк. Його не стало 18 квітня, проте причина смерті поки невідома.

Як повідомляє Юхим Гусар на своїй сторінці у Facebook, Мирослав Куєк був поетом, літератором і заслуженим журналістом України.

Відомо, що чоловік народився в селі Витилівка, Кіцманський район. Закінчив режисерське відділення Чернівецького культурно-просвітницького училища (1966), філологічний факультет Чернівецького держуніверситету (1983).

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З 1972 року був на журналістській роботі. Працював завідувачем відділу кіцманської райгазети "Вільне життя".

Також Куєк був редактором багатьох літературних і краєзнавчих книжок, автором поетичної збірки "Священний дар любові" та низки пісень, які виконують професійні співаки.

Крім того, Мирослав Куєк був удостоєний подяки президента України (1999) і Державної стипендії видатним діячам у галузі культури (2003).

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що помер відомий український актор театру Петро Нікітін.

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