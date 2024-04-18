Актор пішов з життя у віці 61 року.

Напередодні, 17 квітня раптово пішов з життя театральний актор Петро Нікітін. Все своє життя він присвятив мистецтву та українському театру. Декілька останніх років актор грав у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві.

Сумну звістку повідомили колеги Нікітіна на сторінці театру у Facebook. На момент смерті актору був 61 рік. За словами його колег, окрім професійного актора, Петро також був чуйною та надійною людиною.

"Ця несподівана звістка шокувала наш театр. Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьким", – написала команда театру.

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Що відомо про Петра Нікітіна

Нікітін навчався у Харківському інституті мистецтв на театральному відділенні. Протягом свого життя він працював з різними театральними колективами, зокрема він грав у Харківському державному академічному драматичному театрі, Центрі сучасного мистецтва "Нова Сцена", а також Національному академічному театрі імені Лесі Українки.

Останні три роки його творчість можна було побачити у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Там він виконував головні ролі у виставах "Три товариші", "Авантюрист", "Житейське море" тощо.

Про час та місце прощання з актором театр повідомить пізніше.

Нагадаємо, раніше помер відомий український письменник Дмитро Капранов.

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