Римма Зюбіна / Скріншот Facebook

Українська актриса Римма Зюбіна повідомила про горе в родині. 3 лютого не стало її мами Віри, яка за день до смерті відсвяткувала своє 85-річчя.

"2 січня ми радісно, красиво відсвяткували 85 років моєї мами, А 3 лютого полетіла в засвіти душа найдобрішої людини в світі. За все життя я не зустрічала найбільш скромної людини. Моя мама ніколи нічого не просила, не вимагала, щедро дарувала добро", - написала актриса на своїй сторінці в Facebook.

Зюбіна розповіла, що в грудні 2023 року в квартирі її мами в Ужгороді сталася жахлива пожежа, вона з племінником Римми - Артуром - могла загинути, але їм дивом вдалося врятуватися. Однак цей стрес, за словами актриси, забрав останні сили її мами.

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Померла мама Римми Зюбіної / скріншот Facebook

Остання розмова Римми з мамою відбулася, коли жінка лежала в лікарні. Зюбіна почула в голосі рідної людини зневіру і вирішила її підтримати, сказавши, що вона доживе до ста років.

Останній раз маму актриси бачили її подруги, які відвідували її в лікарні. Тоді вони надіслали Риммі фото мами, на якому вона мала кращий вигляд. Зюбіна була готова приїхати в Ужгород, але мама її відрадила. Жінка закликала доньку не хвилюватися, якщо вона не візьме трубку, бо їй ставлять крапельницю. Але вже через дві години Римма дізналася про смерть мами.

Мама Зюбіної лежала в лікарні / скріншот Facebook

"Все життя я чула від неї "Я так прошу у Бога легкої смерті", потім на мить замовкала і додавала "Але таку смерть потрібно заслужити". Мамо, ти це заслужила... Ти заслужила, бо з трьох років залишилася без своєї мами, не знала материнського тепла, та ще й тікала від бомбардувань на Чернігівщині. Ти заслужила своєю вірністю до тата, твоєму єдиному чоловікові в житті, якого рятувала від онкології, і без якого потім прожила 27 років. Ти заслужила, тому що не сказала жодного поганого слова ні про кого і нікого не образила. Ти заслужила, тому що в найскладніші моменти мого життя миттєво зривалася і їхала до мене допомагати мені і любов'ю зігрівала Данька. Ти заслужила... Колись я написала тут у Facebook "у будь–якій незрозумілій ситуації - їдь до мами". Я приїхала, матусю..." - додала Зюбіна.

Нагадаємо, актор з "Моєї прекрасної няні" раптово помер.

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