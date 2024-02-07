Римма Зюбіна розповіла про болісну втрату.

Українська актриса Римма Зюбіна повідомила про горе в родині. 3 лютого не стало її мами Віри, яка за день до смерті відсвяткувала своє 85-річчя.

"2 січня ми радісно, красиво відсвяткували 85 років моєї мами, А 3 лютого полетіла в засвіти душа найдобрішої людини в світі. За все життя я не зустрічала найбільш скромної людини. Моя мама ніколи нічого не просила, не вимагала, щедро дарувала добро", - написала актриса на своїй сторінці в Facebook.

Зюбіна розповіла, що в грудні 2023 року в квартирі її мами в Ужгороді сталася жахлива пожежа, вона з племінником Римми - Артуром - могла загинути, але їм дивом вдалося врятуватися. Однак цей стрес, за словами актриси, забрав останні сили її мами.

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Остання розмова Римми з мамою відбулася, коли жінка лежала в лікарні. Зюбіна почула в голосі рідної людини зневіру і вирішила її підтримати, сказавши, що вона доживе до ста років.

Останній раз маму актриси бачили її подруги, які відвідували її в лікарні. Тоді вони надіслали Риммі фото мами, на якому вона мала кращий вигляд. Зюбіна була готова приїхати в Ужгород, але мама її відрадила. Жінка закликала доньку не хвилюватися, якщо вона не візьме трубку, бо їй ставлять крапельницю. Але вже через дві години Римма дізналася про смерть мами.

"Все життя я чула від неї "Я так прошу у Бога легкої смерті", потім на мить замовкала і додавала "Але таку смерть потрібно заслужити". Мамо, ти це заслужила... Ти заслужила, бо з трьох років залишилася без своєї мами, не знала материнського тепла, та ще й тікала від бомбардувань на Чернігівщині. Ти заслужила своєю вірністю до тата, твоєму єдиному чоловікові в житті, якого рятувала від онкології, і без якого потім прожила 27 років. Ти заслужила, тому що не сказала жодного поганого слова ні про кого і нікого не образила. Ти заслужила, тому що в найскладніші моменти мого життя миттєво зривалася і їхала до мене допомагати мені і любов'ю зігрівала Данька. Ти заслужила... Колись я написала тут у Facebook "у будь–якій незрозумілій ситуації - їдь до мами". Я приїхала, матусю..." - додала Зюбіна.

Нагадаємо, актор з "Моєї прекрасної няні" раптово помер.

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