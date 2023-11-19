Незабаром у неї знову народиться онук.

Колишня українська телеведуча Оксана Марченко незабаром знову стане бабусею. Її невістка Катерина вагітна другою дитиною.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографією, на якій постала в ніжно-рожевій повітряній сукні. У такому образі чудово видно вагітний животик. Ймовірно, Катерина перебуває на останніх місяцях вагітності.

Варто відзначити, що чоловіком Катерини є старший син Марченко - Богдан, якого вона народила в шлюбі з бізнесменом Юрієм Коржем. Зараз молодій людині 26 років. У 2021 році у нього народився син Віктор, якого назвали на честь другого чоловіка екс-телеведучої Віктора Медведчука.

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Зараз пара знову чекає на поповнення. Стать дитини тримається в секреті.

Зазначимо, Оксана Марченко і Віктор Медведчук зрадили Україну. На даний момент вони живуть в Росії.

Чим відома Оксана Марченко

Свою кар'єру на телебаченні вона почала в 19 років. Але зірковий час Марченко настав з 2009 року, коли вона починає вести шоу "Україна має талант" і "Х-фактор". Багато артистів говорили, що Марченко погано до них ставилася. Та й суддя проекту Ігор Кондратюк також невтішно про неї висловлювався.

У 2003 році Марченко вийшла заміж за Медведчука. Вже через рік у них народилася дочка Дарина. Після затримання політика-втікача, Марченко спішно виїхала з України.

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