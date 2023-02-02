Сьогодні не стало рідної людини Харлан.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася з шанувальниками трагічною новиною - померла її бабуся. На своїй сторінці в Instagram спортсменка показала останнє фото зі своєю рідною людиною, зроблене два тижні тому.

"Це наше останнє фото з бабусею. Воно було зроблено 2 тижні тому, коли я їздила додому. Це ранкове фото, я в своїй безглуздій піжамі, бабуся з зачіскою зробленої мною і трохи посмішки на наших обличчях. Але бабусі було дуже боляче. Сьогодні її не стало", - написала Харлан.

Вона додала, що з бабусею у неї пов'язані найвеселіші історії з дитинства. Також Харлан зізналася їй у любові і попрощалася.

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"Спогади про неї - це неймовірна любов, величезна підтримка, дуже веселі історії з мого дитинства і багато іншого, що залишиться в моїй пам'яті назавжди. Назавжди в наших серцях... " - додала Ольга.

Нагадаємо, раніше Ольга Харлан висловилася на тему російської агресії.

"Україна - це мій дім, Україна - це моя батьківщина. Я хочу миру і світлого неба над головою моєї родини і всього українського народу. Ми сильні і подолаємо все разом", - сказала Харлан.

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