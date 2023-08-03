Шанувальники співчувають родині актриси.

Українська актриса Ольга Сумська поділилася з шанувальниками сумною новиною - з життя пішов її свекор, батько її чоловіка Віталія Борисюка.

Знаменитість не назвала причину смерті родича і не сказала, коли саме це сталося. При цьому вона опублікувала знімок, на якому зображена зі свекром, чоловіком і його сестрою.

"Пішов з життя Микола Петрович Борисюк... Глибокі співчуття Віталіку і сестрі Наталії... Світла пам'ять нашому дорогому, найкращому в світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний", - підписала знімок Сумська.

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Шанувальники підтримали сім'ю актриси і також висловили свої співчуття:

"Мої співчуття, рідні"

"Співчуваю. Важко зрілим людям переживати цю війну"

"Тепер ваш свекор - янгол, і буде охороняти вас з небес"

"Співчуваю всій родині. Сил вам пережити цю втрату"

"Світла і вічна пам'ять Миколі Петровичу"

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть зірки серіалу "Ейфорія". Ангусу Клауду було всього 25 років.

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