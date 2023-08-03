Українська актриса Ольга Сумська поділилася з шанувальниками сумною новиною - з життя пішов її свекор, батько її чоловіка Віталія Борисюка.
Знаменитість не назвала причину смерті родича і не сказала, коли саме це сталося. При цьому вона опублікувала знімок, на якому зображена зі свекром, чоловіком і його сестрою.
"Пішов з життя Микола Петрович Борисюк... Глибокі співчуття Віталіку і сестрі Наталії... Світла пам'ять нашому дорогому, найкращому в світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний", - підписала знімок Сумська.
Шанувальники підтримали сім'ю актриси і також висловили свої співчуття:
- "Мої співчуття, рідні"
- "Співчуваю. Важко зрілим людям переживати цю війну"
- "Тепер ваш свекор - янгол, і буде охороняти вас з небес"
- "Співчуваю всій родині. Сил вам пережити цю втрату"
- "Світла і вічна пам'ять Миколі Петровичу"
Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть зірки серіалу "Ейфорія". Ангусу Клауду було всього 25 років.