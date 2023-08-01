Ангусу Клауду було всього 25 років.

Американський актор Ангус Клауд помер на 26-му році життя. Відомо, що нещодавно він втратив батька. Зірка "Ейфорії" дуже важко переживав смерть близької людини.

Як повідомляє Variety, Клауд помер у своєму будинку в Окленді, штат Каліфорнія. Родичі актора не розкрили причину його смерті, проте сказали, що єдина розрада, яка є у них, це знати, що тепер Ангус возз'єднався зі своїм батьком, який був його найкращим другом.

"Ангус відкрито говорив про своє психічне здоров'я, і ми сподіваємося, що його відхід стане нагадуванням іншим про те, що вони не самотні і не повинні мовчки боротися з цим", - повідомили рідні Клауда.

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Відзначимо, дебют Ангуса Клауда відбувся в серіалі "Ейфорія". Фанати відразу ж полюбили його героя. Відомо, що він знімався в двох сезонах "Ейфорії", що вийшли в 2019 і 2022 роках. Прем'єра третього сезону планувалася на 2024 рік, але тепер Клауда в ньому не буде. Хто його замінить - невідомо.

Крім "Ейфорії", він також знімався у фільмах "Північний Голлівуд" (2021) і "Лінія".

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про смерті відомого російського актора Олександра Орловського.

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