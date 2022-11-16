Український артист Wellboy (Антон Велбой) поділився з шанувальниками особистою трагедією. Сьогодні, 16 листопада, померла його прабабуся Варвара.
"Бабусі Варі сьогодні не стало, кращих жінок я не зустрічав", - з сумом написав Антон на своїй сторінці в Instagram.
Wellboy додав архівне відео, на якому видно, як він приїжджав до будинку бабусі, і вона слухала його хіт "Гуси". У цей момент артист тримав рідну людину за руку.
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Користувачі мережі одразу ж відреагували на горе Велбоя. У коментарях під постом вони висловили йому свої співчуття.
Реакція мережі на горе Антона Велбоя
- "Вічна пам'ять! Мої співчуття, друже"
- "Співчуваю тобі. Вона прожила не маленьке життя. Тільки жахливо, що в такий час"
- "У вас була хороша бабуся"
- "З неї починалася велика історія, але без неї вона продовжиться! Спасибі їй за тебе. У раю хоча б без тривог"
- "Боляче втрачати найрідніших. Але вони завжди поруч"
Нагадаємо, раніше фіналістка "Голосу країни-12", яка втратила будинок в Криму, висловила весь біль за українців.