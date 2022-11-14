Аліє Хаджабадінова розповіла, що сама залишилася без дому, коли Росія окупувала півострів, тому зараз добре розуміє почуття людей, які постраждали від війни.

Фіналістка шоу "Голос країни-12" Аліє Хаджабадінова родом з Криму висловила біль за українців, в будинки яких після 24 лютого прийшла повномасштабна війна. В інтерв'ю УНІАН вона розповіла:

"Я як ніхто розумію переживання і біль цих людей, які залишилися без дому, адже сама втратила свою етнічну спадщину, коли Росія окупувала Крим. Цей біль і туга не зникають. Навпаки, ще більше турбуєшся про наших людей, про інші тимчасово окуповані території України".

Аліє в 2015 році змушене покинула рідний Крим, оскільки не могла жити в атмосфері терору. Дівчина зізналася, що місцева влада примушувала її виступати на концертах перед окупантами. Хаджабадінова додала - артистів, які в Криму підтримують Україну, утискають і звільняють з роботи:

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"Щоб не мати ніякого контакту з окупаційною так званою адміністрацією, я і поїхала з Криму. Артисту, у Криму українську позицію, зараз практично неможливо повноцінно існувати. Є вихід - робити свій бізнес і не залежати від держави. Тоді ти можеш виступати на закритих заходах, корпоративах і т.д. Якщо артист працює в ансамблі, в театрі, то, на жаль, відмовитися він не може, тому що його звільнять".

Повну версію інтерв'ю з Аліє Хаджабадіновою читайте на сайті УНІАН.

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