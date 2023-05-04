Андрій Максименко отримав поранення у голову.

Помер український режисер Андрій Максименко. Він воював у добровольчому батальйону імені Джохара Дудаєва. 20 квітня режисер отримав осколкове поранення на фронті.

Про смерть захисника України повідомила його цивільна дружина Анастасія Баша. Вона розповіла, що Максименко був дуже талановитою людиною. У нього залишилися двоє дітей.

"Він був геній. Режисер і сценарист. Те, як він писав - отак просто на ходу вигадуючи інше життя - мене захоплювало. Те, як він вмів працювати з акторами - надавало крила. Те, як він сприймав світ і розкладав по полицях явища - вражало. Те, як він міг розкласти, розгадати хворобу, ситуацію, людину - було магічним актом проявлення суті. Те, які в нього виходили діти - мотивувало їх народжувати. А ще, Андрій був воїном", - написала Баша у Facebook.

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Вона розповіла, що у 2014 році Максименко добровольцем пішов на війну. Він захищав Україну у батальйоні Дніпро. У 2023 році режисер пішов на фронт у складі батальйону імені Дудаєва.

20 квітня Максименко отримав осколкове поранення в ліву частину голови. Його двічі прооперували у Дніпрі, після чого режисера доправили до Києва. Максименко перебував у комі.

"Для воїна - велика честь піти у бою. Андрійчику, для мене - велика честь прийняти це із честю і гідністю. Я обираю прийняти це на високій ноті. Я поважаю тебе, я тобі дякую за наших дітей, за наші шалені історії, за цей час, що ти мені дав, щоб все всередині красиво закрити. Я люблю те наше життя, яке було, я люблю наших дітей, я люблю те, що ми дали одне одному, я люблю, я обираю любити, як це все закінчується. Так я творю, так я продовжую життя. Тому що я поважаю твій вибір - я приймаю твій дар - твій вклад у Перемогу. Я бажаю тобі легкої дороги і світлого спомину від кожного, хто прагне нашої Перемоги у цій священній війні. Ти - герой", - додала Баша.

Відомі люди, що загинули на війні

У березні стало відомо, що на війні загинув актор Антон Прасоленко. Він брав участь у бойових діях на сході України. На початку квітня у бою за Бахмут героїчно загинув відомий діджей Андрій Мехряков.

Також стало відомо, що на фронті загинув український художник та музикант Антон Дербілов. Окрім цього, війна забрала життя відомого музиканта з Миколаєва, Андрій Касенюк отримав смертельне поранення, захищаючи Україну від окупантів.

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