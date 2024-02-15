Повалій втекла з України до Росії напередодні полномасштабного вторгнення та отримала російське громадянство.

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру співачці Таїсії Повалій, яка закликала Росію захопити всю Україну.

Як йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook, зібрано доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України.

"Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль", - йдеться у повідомленні.

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Також, під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла президента РФ Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України.

Крім того, вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

"У вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України", - сказано у повідомленні.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

"Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини", - повідомили в СБУ.

Повалій зрадила Україну - що відомо

Минулого року стало відомо, що Повалій набула статусу російського громадянства на День незалежності України, а саме 24 серпня.

Відомо, що раніше вона обиралася народним депутатом України від проросійської Партії регіонів.

Співачка свою проросійську позицію не приховувала, що особливо простежувалося з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

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