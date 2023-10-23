Вона так цинічно вчинила в День незалежності України.

Опальна співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня, в День незалежності України. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що зрадниця запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.

"З 24 серпня 2023 року числиться на обліку державних реєстрів новоспечена громадянка Росії українського походження Таїсія повія Повалій. Хто наступний, Каролінка Куєк?" - написав Беспалов.

Відео дня

Позиція Таїсії Повалій щодо війни

Таїсія Повалій залишилася жити в Росії і активно підтримувати злочинний режим Кремля. Вона продовжує виступати на концертах, де цинічно виконує пісні українською мовою.

Крім того, вона розважала росіян на заходах, приурочених дню святкування окупації українських територій.

Нагадаємо, раніше Повалій поскаржилася на перекошене обличчя.

Вас також можуть зацікавити новини: