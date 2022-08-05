Аліна Астровська повідомила про смерть бабусі.

Українська співачка Аліна Астровська, яка останні роки живе і працює в Росії, повідомила про смерть бабусі Клави.

Причина смерті невідома. При цьому екс-солістка української групи REAL O висловила співчуття жителям окупованого Донецька, які втратили своїх рідних і близьких через війну.

"Сьогодні в нашій родині велике горе. Царство небесне моїй бабусі Клаві. Господи, бережи кожного, хто зараз в цьому пеклі на Землі. Сил сім'ям, які втратили сьогодні рідних у Донецьку. Нехай якомога менше людей відчувають ці емоції", - написала Астровська на своїй сторінці в Instagram.

Попри те, що Аліна живе в Росії, вона не стала мовчати про війну в Україні. Дівчина неодноразово говорила, що її рідні живуть в нашій країні, вони також чують вибухи і знаходяться під обстрілами. Звичайно, вони кожен день на зв'язку, але співачка все одно за них дуже переживає.

Нагадаємо, раніше в сім'ї важкохворої актриси Тишкевич трапилося горе. На фронті, під Херсоном, захищаючи нашу країну, загинув наречений її сестри Юлі. Герою було всього 32 роки.

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