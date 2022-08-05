На фронті загинула близька людина Катерини Тишкевич.

Українська актриса Катерина Тишкевич ("Ніщо не трапляється двічі") повідомила про трагічну звістку. На війні загинув наречений її сестри. Герою було всього 32 роки.

"У нашій родині сталося велике горе. На фронті, під Херсоном, захищаючи нашу країну, загинув наречений моєї сестри Юлі. Йому було всього 32 роки. Пішов у військкомат на третій день повномасштабного вторгнення. Сам. Бо вважав своїм обов'язком захищати суверенітет нашої держави. Це була неймовірна людина. Світлий, ерудований, з почуттям гумору і якимось кодом порядності та інтелігентності", - написала Тишкевич в Instagram.

Актриса додала, що її сестра Юлія і Денис мріяли зіграти весілля, побудувати гарний будинок і народити п'ятьох дітей, але вбивча війна забрала його життя.

Нагадаємо, в липні цього року відома українська актриса Катя Тишкевич поскаржилася на страшну хворобу. Вона розповіла, що від болю вона навіть не могла відкривати очі.

Пізніше актриса повідомила про те, що їде на діагностику та лікування за кордон. Вона хотіла потрапити в Данію, проте клініка відповіла, що до жовтня не зможе її прийняти. Зараз зірка продовжує шукати фахівців в інших країнах Європи.

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