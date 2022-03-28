Співак і теробороновець відвідав ще одну "гарячу точку".

Український артист Святослав Вакарчук, який з перших днів повномасштабної війни в Україні відправився захищати свою країну в якості бійця тероборони, зараз їздить по регіонах і підтримує бойовий дух військовослужбовців.

Напередодні фронтмен "Океану Ельзи" відвідав Житомирську область, де підтримав військових піснею" Все Буде добре", який заспівав а капела.

Для українських захисників Вакарчук заспівав прямо біля окопів.

Військові оцінили зворушливий виступ гучними оплесками.

Нагадаємо, Вакарчук назвав три головні способи, як зупинити "фюрера" Путіна. Серед основних способів артист виділив військовий, економічний і духовний.

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