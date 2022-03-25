Серед основних способів артист виділив військовий, економічний і духовний.

Український артист Святослав Вакарчук, який нещодавно вступив до лав ЗСУ, назвав кілька дієвих способів, які допоможуть Україні перемогти у війні з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Rolling Stone.

Перемога України у війні: перший спосіб

Вакарчук в черговий раз закликав Європу закрити небо над Україною. При цьому він зазначив, що в цілому українці і самі можуть захистити себе від російських окупантів, але для цього нам потрібні літаки і протиракетні комплекси. Їх нам також можуть надати європейські країни.

Перемога України у війні: другий спосіб

Серед можливих варіантів артист також відзначив і санкції проти Росії. На даний момент Європа вже ввела багато санкцій, але цього недостатньо, щоб зупинити Володимира Путіна.

"Ми говоримо великим компаніям, просто припиніть вести бізнес з Росією. Ви просто допомагаєте їм заробляти гроші. Ви платите їм податки, а потім вони купують танки і літаки, які вбивають наших дітей", – сказав співак.

Перемога України у війні: третій спосіб

Соліст гурту "Океан Ельзи" наголосив на важливості духовної складової. Він закликав знаменитостей створювати музику про війну в Україні, поширювати інформацію, а також займатися волонтерством і збирати гроші для допомоги нашій країні.

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