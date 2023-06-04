Хлопцеві було майже 22 роки. На фронт він пішов рік тому.

3 червня стало відомо, що загинув пасинок телеведучої Валентини Хамайко - син банкіра Андрія Оністрата. Хлопця звали Остап. Через місяць йому повинно було виповнитися 22 роки. На фронті він був з початку літа 2022.

Зараз Валентина Хамайко вперше прокоментувала трагедію, яка торкнулася її сім'ї.

"Цей рік став для нього роком перевтілення. Ми бачили, як він змужнів і подорослішав, як ставав рішучим і вчився щодня цінувати життя. Андрій з перших днів підтримував рішення сина... А потім і сам пішов... Останні два місяці хлопці служили разом. Остап загинув під час виконання бойового завдання..." - написала у своєму блозі ведуча програми "Сніданок.Вихідний".

Жінка згадала останній приїзд Остапа додому. Тоді він і її діти зібралися разом в будинку бабусі і дідуся.

"Всього один вечір, але він був особливим... Всі діти зібралися разом в будинку бабусі і дідуся... Вони нагадували клубок кошенят - весь час про щось говорили, розпитували Остапа, гралися і обіймалися", - поділилася Хамайко, опублікувавши добірку з фотографіями хлопця.

Реакція соцмереж

"Боже, яка втрата. Мої співчуття"

"Тримайся, люба! Світла пам'ять герою!"

"Який молодий і гарний хлопець був... Тепер він буде захищати вас як ангел-охоронець. Ніколи не забудемо..."

Раніше УНІАН писав, що під Бахмутом загинув музикант з Маріуполя, який дивом вирвався з блокади.

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