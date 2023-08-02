Артист вже давно хоче піти з сім'ї.

Російський співак Валерій Меладзе розлучається з дружиною Альбіною Джанабаєвою після 9 років офіційного шлюбу. Про це в коментарі росЗМІ сказав продюсер Леонід Дзюник.

За його словами, артист вже давно хоче піти з сім'ї, проте Джанабаєва його не відпускає. Він каже, що екс-солістка "ВІА Гри" завжди думала про свій добробут, тому розрив цього шлюбу буде для неї болісним в матеріальному плані.

Дзюник каже, що Джанабаєва повністю залежить від Меладзе. І на відміну від Віри Брежнєвої - дружини Костянтина Меладзе, у неї немає сольної кар'єри. Тому доходу і незалежності у неї теж немає.

Відео дня

"У Віри були гастролі і незалежно від Меладзе. А Джанабаєва - хто вона така? У неї сольна кар'єра чи кліпи? Просто колишня солістка "ВІА Гри". І тільки за рахунок Валерія тримається в цьому житті", - додав продюсер.

Стосунки Валерія Меладзе і Альбіни Джанабаєвої

Артисти разом вже більше 20 років, проте вони не поспішали відразу розписуватися. У 2004 році у них народився син Костянтин, а через 10 років ще один - Лука. Після народження другої дитини вони офіційно одружилися.

У 2021 році у них народилася дочка Агата. Відомо, що подружжя довго планували третю дитину.

Зараз же ходять чутки про їхнє розлучення. Однак самі вони ніяк їх не коментують.

Вас також можуть зацікавити новини: