Російський співак Валерій Меладзе розлучається з дружиною Альбіною Джанабаєвою після 9 років офіційного шлюбу. Про це в коментарі росЗМІ сказав продюсер Леонід Дзюник.
За його словами, артист вже давно хоче піти з сім'ї, проте Джанабаєва його не відпускає. Він каже, що екс-солістка "ВІА Гри" завжди думала про свій добробут, тому розрив цього шлюбу буде для неї болісним в матеріальному плані.
Дзюник каже, що Джанабаєва повністю залежить від Меладзе. І на відміну від Віри Брежнєвої - дружини Костянтина Меладзе, у неї немає сольної кар'єри. Тому доходу і незалежності у неї теж немає.
"У Віри були гастролі і незалежно від Меладзе. А Джанабаєва - хто вона така? У неї сольна кар'єра чи кліпи? Просто колишня солістка "ВІА Гри". І тільки за рахунок Валерія тримається в цьому житті", - додав продюсер.
Стосунки Валерія Меладзе і Альбіни Джанабаєвої
Артисти разом вже більше 20 років, проте вони не поспішали відразу розписуватися. У 2004 році у них народився син Костянтин, а через 10 років ще один - Лука. Після народження другої дитини вони офіційно одружилися.
У 2021 році у них народилася дочка Агата. Відомо, що подружжя довго планували третю дитину.
Зараз же ходять чутки про їхнє розлучення. Однак самі вони ніяк їх не коментують.