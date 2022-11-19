Відома співачка Лайма Вайкуле показала фото без головного убору. Це перший випадок за довгий час, коли вона з'явилася в такому вигляді публічно. Раніше фанати говорили про те, що у зірки може бути онкологія, тому вона весь час ходила в хустці і рідше з'являлася на заходах.
Зараз на своїй сторінці в Instagram Вайкуле опублікувала фото, на якому позувала з новою зачіскою. На фото знаменитість сидить на терасі ресторану або кафе з коктейлем. В описі до знімків зірка привітала всіх з днем Латвії.
У коментарях шанувальники залишили їй досить багато компліментів.
Реакція соцмереж
- "Лайма, яка ж ви красива!"
- "Спасибі, ви супер!"
- "Зі святом, дорога Лайма! Дуже раді бачити вас!"
Нагадаємо, нещодавно Лайма Вайкуле вперше розповіла про серйозну хворобу. Вона попросила шанувальників молитися за неї.