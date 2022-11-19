Знаменитість останнім часом дуже рідко дає концерти і не любить говорити про своє здоров'я.

Відома співачка Лайма Вайкуле показала фото без головного убору. Це перший випадок за довгий час, коли вона з'явилася в такому вигляді публічно. Раніше фанати говорили про те, що у зірки може бути онкологія, тому вона весь час ходила в хустці і рідше з'являлася на заходах.

Зараз на своїй сторінці в Instagram Вайкуле опублікувала фото, на якому позувала з новою зачіскою. На фото знаменитість сидить на терасі ресторану або кафе з коктейлем. В описі до знімків зірка привітала всіх з днем Латвії.

У коментарях шанувальники залишили їй досить багато компліментів.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Лайма, яка ж ви красива!"

"Спасибі, ви супер!"

"Зі святом, дорога Лайма! Дуже раді бачити вас!"

Нагадаємо, нещодавно Лайма Вайкуле вперше розповіла про серйозну хворобу. Вона попросила шанувальників молитися за неї.

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