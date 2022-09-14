Її стан здоров'я погіршився.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле на тлі чуток про рецидив раку розповіла про проблеми зі здоров'ям. Вона попросила шанувальників молитися за неї.

Про це повідомляє Santa.

При цьому, чим саме вона хвора - зірка не розповіла. Але уточнила, що дотримується всіх рекомендацій лікарів.

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"Замість того щоб щось говорити, я скажу так: моліться за мене! Я буду щаслива. Я скажу вам спасибі, тому що я також молилася за всіх вас", - зазначила Вайкуле.

Співачка переживає, щоб не підхопити вірусні інфекції, в тому числі коронавірус. Тому вона вже вакцинувалася, і якщо буде потрібно, зробить це ще раз.

Нагадаємо, раніше у Лайми Вайкуле діагностували рак грудей. Благо, їй вдалося побороти онкологію, але останнім часом її стан погіршився. Шанувальники припускають, що у неї міг трапитися рецидив. При цьому сама Лайма поки не коментує це.

Крім того, Лайма Вайкуле активно підтримує Україну. На одному з концертів вона підняла синьо-жовтий прапор і зазначила, що не змогла б вчинити інакше.

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