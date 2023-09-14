Співачка розповіла, що намагалася триматися з останніх сил.

Латиська співачка Лайма Вайкуле розповіла про українського музиканта, який багато років був в її команді. На початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував в Україні, він, як і багато українців, у той час ховався від російських ракет у підвалі.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук Лайма каже, що дуже переживала за нього. Дізнавшись про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вона одразу ж йому зателефонувала. Вона розуміла, що може його тільки підтримати, проте не відразу знайшла потрібні слова.

"Півгодини я просто ридала йому в трубку замість того, щоб сказати якісь слова, які я не знайшла. Він почав мене втішати. Це було як у кіно. Тому що стільки благородства, сили, любові, стільки всього я відчула, що ніколи не мала. Я все намагалася впоратися з собою, але нічого не виходило. Я щось жахливо мимрила, розкисла остаточно. Я кажу: "Що я можу зробити для вас?" Він сказав: "Лаймо, ви просто посміхніться, щоб ви мені залишилися такою в пам'яті", - згадала співачка.

За словами артистки, ці слова музиканта були схожі на прощання. Тоді у неї було відчуття, що зараз впаде бомба, вона розірветься, і це залишаться останні спогади.

"Він мене вбив остаточно. Це те, що залишається в моїй пам'яті. Щоразу у мене в горлі грудка. Я хочу триматися", - додала Вайкуле.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле "рознесла вщент" всіх російських артистів. Вона сказала, що є зомбовані люди, але більшість просто прикидається.

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