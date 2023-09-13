Вона сказала, що є зомбовані люди, але більшість просто прикидається.

Українська ведуча Наталія Мосейчук у новому випуску програми "Мосейчук+", який вийде 15 вересня на каналі "1+1 Україна", поспілкувалася з латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.

З початком повномасштабного вторгнення Лайма активно підтримує Україну та не має жодних виправдань цієї кровопролитної війни. В розмові з Мосейчук вона розповіла про що найбільше жалкує та назвала головну проблему росіян.

"Росіяни, на мою думку, не змогли стати сучасними. Ми знаємо все, що відбувається у всьому світі. Ми йдемо в ногу з часом, а Росія - ні. Вона не те що зупинилася, їх відкинуло на 100 років назад. Вони знову заарештовують вчених, цвіт нації. Знову роблять те саме, що й Сталін", - сказала Вайкуле.

Також латвійська співачка висловилась про зомбування росіян. Вона впевнена, що злочинна влада "крутить" народом як хоче.

"Народ можна повертати праворуч і ліворуч. Вони дозволяють себе зомбувати. Гіпнотизер - головне зло, але люди, як барани. Один кинувся зі скелі, інші йдуть", - додала Вайкуле.

Крім того, співачка зізналась, як ставиться до російських артистів, які підтримують путінський режим.

"Є, напевно, деякі, які збожеволіли. Але я думаю, що основна маса прикидається. Їм просто важливі гроші", - каже артистка.

Нагадаємо, нещодавно Лайма Вайкуле організувала музичний фестиваль в Юрмалі, на якому виступали українські артисти. Ба більше, вона відреклася від Росії. Вона заявила, що більше ніколи не поїде на територію країни-агресорки.

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