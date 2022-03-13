Співачка вийшла на мітинг проти війни в Україні.

Українська співачка Тіна Кароль вийшла на мітинг проти війни у Варшаві. Вона разом з жителями міста пройшлася з дитячою іграшкою в руці і заявила, що вбиваючи дітей, Росія вбиває нашу націю.

"Українці мають право на самоідентифікацію. Кожна дитина на світі має право на щасливе життя. Вбиваючи дітей - вбивають націю! Ми цього не допустимо, не дозволимо ніколи. Тільки в єдності ми можемо досягти свободи для наших дітей, свободи вибору для наших націй, адже ми - вільні!"- сказала співачка.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла, як її батьки втекли з Києва через війну.

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