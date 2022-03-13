Зараз виконавиця перебуває в Польщі через розв'язану Путіним війну в Україні.

Відома українська співачка Тіна Кароль зараз перебуває в польській Варшаві. Вона розповіла, як її батьки втекли з Києва через війну.

Цим зірка поділилася в інтерв'ю для російського телеканалу "Настоящее время".

"Мої батьки зараз в Україні, втекли з Києва. Як колись тікала моя бабуся-єврейка від нацистів. Тато плакав, каже: "Моя мати так тікала". Стріляти в Бабин Яр знову - це подвійне вбивство... Діти народжуються в метро, коли поруч сидять інші діти... Це новий фашизм. Так знищити себе..." - поділилася Кароль.

Також вона закликала росіян не боятися, адже їх більше, ніж правоохоронців. "Росіяни, просто вставайте! Будьте вільними", - сказала виконавиця.

"Ніхто нікого не чекає на чужих в нашій країні! І все одно перемога за нами, ось побачите!" - підсумувала Тіна.

Раніше Тіна Кароль в Instagram Stories висловилася про українських артистів, які гастролювали в РФ. Вона нагадала, що в 2014 році, коли Росія анексувала Крим і вторглася на Донбас, деякі українські артисти зробили свій вибір і не відмовилися від концертів в країні-агресорі.

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