За словами Тихої, артист невиліковно хворий.

Артист Олег Винник з початку повномасштабного російського вторгнення живе в Німеччині. Він каже, що поїхав за кордон на лікування, проте свій діагноз розкривати не став.

Навколо його хвороби ходить багато чуток. Хтось каже, що він страждає алкоголізмом, а хтось упевнений, що у артиста дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям.

Відьма Марія Тиха в ексклюзивному коментарі УНІАН розповіла, що насправді відбувається з артистом.

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"У нього була подагра. Він це нікому не розповідав, ніколи не говорив, але я знаю, що ця хвороба у нього була і є, тому що вона не лікується", - зазначила Тиха.

Вона додала, що на Винника випадає карта "Двійка жезлів", тому він все ж буде намагатися повернутися на сцену, але у нього це не вийде.

""Двійка жезлів" говорить про те, що людина перебуває в позиції спостерігача. Він спостерігає за ситуацією, вичікує. Винник буде намагатися з'являтися на публіці і захоче повернутися на сцену, але у нього нічого не вийде. Люди його не сприймуть", - додала Тиха.

Нагадаємо, раніше відомий продюсер поставив крапку в кар'єрі Олега Винника.

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