За словами Путінцева, Виннику вже не вдасться повернути свою популярність.

Український продюсер Денис Путінцев висловився щодо співака Олега Винника, який на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав до Німеччини.

Путінцев вважає, що "повелитель вовчиць" вже не повернеться в Україну. За його словами, музикант заробив достатньо грошей, щоб жити в Європі і відкрити там невеликий бізнес.

Однак продюсер вважає, що Винник вчинив мудріше, ніж його колеги по цеху:

Відео дня

"Він виявився мудрішим за Потапа і не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і чогось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном. Я думаю, що Винник вже і не повернеться в Україну. Він достатньо заробив для того, щоб жити в Європі. Він може там відкрити якийсь невеликий бізнес і там залишитися жити".

Крім того, Путінцев відповів, чи може Винник повернути колишню популярність в тому випадку, якщо все ж таки зважиться повернутися на батьківщину.

"Точно ні. На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу", - додав продюсер у коментарі УНІАН.

Що відомо про Олега Винника

На початку великої війни Олег Винник поїхав до Німеччини. Він сказав, що у нього серйозна хвороба. Саме за кордоном він нібито і проходить лікування.

Через рік він з'явився в інформаційному просторі і заявив, що найбільше шкодує про те, що не тримав у руках зброю. Однак після цього інтерв'ю він знову зник. Чим зараз займається Винник - невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: