Український продюсер Денис Путінцев висловився щодо співака Олега Винника, який на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав до Німеччини.
Путінцев вважає, що "повелитель вовчиць" вже не повернеться в Україну. За його словами, музикант заробив достатньо грошей, щоб жити в Європі і відкрити там невеликий бізнес.
Однак продюсер вважає, що Винник вчинив мудріше, ніж його колеги по цеху:
"Він виявився мудрішим за Потапа і не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і чогось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном. Я думаю, що Винник вже і не повернеться в Україну. Він достатньо заробив для того, щоб жити в Європі. Він може там відкрити якийсь невеликий бізнес і там залишитися жити".
Крім того, Путінцев відповів, чи може Винник повернути колишню популярність в тому випадку, якщо все ж таки зважиться повернутися на батьківщину.
"Точно ні. На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу", - додав продюсер у коментарі УНІАН.
Що відомо про Олега Винника
На початку великої війни Олег Винник поїхав до Німеччини. Він сказав, що у нього серйозна хвороба. Саме за кордоном він нібито і проходить лікування.
Через рік він з'явився в інформаційному просторі і заявив, що найбільше шкодує про те, що не тримав у руках зброю. Однак після цього інтерв'ю він знову зник. Чим зараз займається Винник - невідомо.