Тарас Тополя виконав українську пісню і довів телеведучу до сліз.

Українська телеведуча Марічка Падалко в прямому ефірі "Марафону новин" попросила гостя Тараса Тополю заспівати українську пісню.

Лідер гурту "Антитіла" обрав пісню "Ой, у вишневому саду". Він настільки чуттєво її виконував, що Марічка розплакалася прямо в прямому ефірі. Співведучий Руслан Сенічкін спробував заспокоїти Марічку, злегка обійнявши її.

Зазначимо, Тарас Тополя перебуває в лавах Збройних сил України. Він разом з іншими учасниками групи "Антитіла" зараз захищає Україну від російських окупантів, які напали на нас 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко показала, як її діти в сльозах зустрічали батька-героя. Єгор Соболєв звільняв Ірпінь від окупантів.

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