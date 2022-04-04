Чоловік Марічки звільняв Ірпінь, а зараз його відпустили в невелику відпустку.

Ведуча 1+1 Марічка Падалко показала щемливе відео, як її діти зустрічали батька Єгора Соболєва, який разом зі своїми побратимами звільняв Ірпінь.

На кадрах видно, як Єгор стоїть біля дверей і чекає поки йому відкриють. Коли він переступив поріг квартири, його діти в сльозах почали бігти до нього і міцно обіймати. Це відео викликає мурашки по шкірі.

"Перший короткий відгул після Ірпеня... і безперебійна робота "Укрзалізниці" творить чудеса", - підписала ролик Падалко.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко розповіла про чоловіка-героя.

"Ірпінь звільнено! Понад тиждень всі мої думки були в цьому місті, коли Єгор Соболєв зі своїми побратимами отримав там завдання. Довгі дні без зв'язку, потім поодинокі смс, і сьогодні нарешті... Ірпінь повністю звільнений від окупантів", - говорила Марічка.

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