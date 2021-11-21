Маша Єфросиніна потрапила в курйозну ситуацію.

Сьогодні відбувся 12 ефір шоу "Танці з зірками", на якому виступив іменинник і переможець п'ятого сезону Ігор Ласточкін.

Після виступу він разом з Костянтином Войтенком і Роксоляною Маланчук піднявся на балкон до ведучої Маші Єфросиніної. Зірка вирішила привітати свого колегу за програмою "Ліга сміху" досить ексцентричним чином.

Вона встала перед ним на коліна і прокричала: "З днем народження!".

Читайте такожГаньба зірок: хто на сцені обмочився, кого знудило, а хто засвітив "полуничку"Зазначимо, виступ учасників проекту та Ігоря Ласточкіна судді оцінили не дуже високо. Суддя Макс Чмерковський зазначив, що не побачив в їх парі розвитку. Глядачі, здається, такої ж думки, адже Костя і Роксоляна можуть потрапити в зону ризику.

Нагадаємо, учасник "Танців з зірками" хоче повторити успіх Володимира Зеленського.

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Автор: Діана Могилєвич