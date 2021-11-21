Костянтин Войтенко претендує на "золото".

У 12 ефірі шоу "Танці з зірками" з парою Костянтина Войтенка і Роксоляни Маланчук на головний танцювальний паркет країни вийшов комік Ігор Ласточкін. До того ж він є переможцем п'ятого сезону шоу.

Войтенко зазначив, що вони обидва низькі, при цьому вже стали народними улюбленцями. А його партнерка Роксоляна хоче, щоб Костянтин повторив успіх Володимира Зеленського та Ігоря Ласточкіна і переміг у шоу "Танці з зірками".

Зазначимо, що учасник проекту претендує на головний кубок. Він наполегливо рухається вперед і завойовує серця глядачів.

"Якщо Костя не переможе, то даремно я в свій день народження перебуваю тут", - сказав Ласточкін.

Нагадаємо, Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Санта Дімопулос показали вогняний танець на "Танцях з зірками".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич