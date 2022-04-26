Марічка розповіла, що погано почувалася.

Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, як 26 лютого, в день її народження, їй викликали "швидку" через погане самопочуття.

На другий день війни телеведуча разом зі своїми дітьми зважилася виїхати з Києва. В дорозі вона провела 13 годин, через що дуже втомилася. Пізніше, коли вони заселилися в готель, ще й втекла її кішка. Все це спровокувало у зірки 1+1 стрес.

"Мені довелося викликати "швидку", тому що я була на межі запаморочення. Це була третя доба, коли я не спала через всі ці переживання і ранкові ефіри, через те, що я дуже переживала, я не їла, я довго їхала в дорозі. Я була на межі втрати свідомості і, слава Богу, мені викликали швидку допомогу", – розповіла Марічка.

Лікарі, оглянувши Марічку, з'ясували, що у неї знижений цукор в крові. А те, що вона не втратила свідомість, - це диво. Їй вкололи глюкозу і відправили спати.

На наступний день співробітники готелю постукали до неї у двері та заявили, що знайшли її домашнього вихованця. Тоді Падалко трохи зітхнула з полегшенням, бо кішка - це вже їх член сім'ї, і діти дуже за неї переживали.

Нагадаємо, чоловік Марічки Падалко припинив спілкуватися з батьками через те, що вони не засудили дії РФ в Україні.

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