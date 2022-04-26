Чоловік намагався донести їм правду про звірства російських солдатів.

Телеведуча 1+1 Марічка Падалко розповіла, що її чоловік Єгор Соболєв відмовився від спілкування з його батьками, які живуть в Росії. Причиною тому є їхня позиція - вони не засуджують кремлівську агресію.

Про це Марічка розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

Єгор Соболєв також закликав свою дружину перестати спілкуватися зі свекрухою і свекром.

"Коли ми з Єгором тільки попрощалися, ось в той день 24 числа, я знаю, наскільки його люблять батьки, і я знаю, що любов батьків – це найкращий захист, я відразу почала писати його мамі, щоб вона за нього молилася. В її словах було дуже багато переживань за сина, щоб з нами все було добре", - розповіла знаменитість.

Однак незабаром відносини батьків з Єгором змінилося. Чоловік телеведучої зрозумів, що батьки переживають тільки про нього, а доля України їм байдужа.

"Він сказав їм більше йому не писати. Єгор, коли вийшов з Ірпеня, я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів, тому що я це прочитала в його листуванні з мамою. Він їм написав все, що думає про Росію, про них, все що він там побачив, зґвалтованих дівчаток віку нашої молодшої дитини... Ну, і написав їм і їхній країні прокляття", - зізналася Марічка Падалко, зазначивши, що була дуже здивована такими різкими висловлюваннями чоловіка.

Єгор Соболєв підкреслив, що він зможе відновити з батьками спілкування тільки в тому випадку, якщо вони визнають провину РФ у війні в Україні.

Нагадаємо, 25 квітня Jerry Heil, Аліна Паш та інші зірки виступили на благодійному концерті у Варшаві.

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