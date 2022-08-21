Співачка підтримала волонтерів і виступила для них.

Українська співачка Настя Каменських приїхала в зруйнований Ірпінь і виступила перед волонтерами "Добробату". Вона виконала гімн України і свої хіти, в тому числі "Я - Україна".

"В Ірпені відвідала місце, де колись стояв будинок Володимира Павлюка. Приїхала, щоб підтримати його і висловити подяку волонтерам добровольчого будівельного батальйону "Добробат" і його керівнику за їхню допомогу у відновленні будинку. І також подякувати міському голові Олександру Маркушину за його внесок у цю справу. З особливим теплом заспівала для всіх присутніх на знак підтримки і віри в нашу перемогу", - підписала відео Настя.

Зазначимо, будинок Володимира Павлюка був зруйнований 21 березня ворожою міною. Окупанти дізналися, що Володимир, будучи разом з синами в ТРО, передавав координати руху ворожої техніки. І помстилися їм за це. Обидва сини були поранені. Але, на щастя, вся сім'я вижила.

"Тепер будинок Володимира допомагають відбудувати волонтери "Добробату". Вони займаються первинним відновленням зруйнованих в результаті війни будинків, шкіл, лікарень. І вже допомогли майже на 300 локаціях", - додала співачка.

Також зірка закликала волонтерів не падати духом і допомагати нужденним. За її словами, наша сила саме в єднанні. І Каменських дуже вірить, що зовсім скоро ми переможемо в цій кривавій війні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група "Антитіла" буде опікуватися дітьми, чиї батьки загинули на війні.

Вас також можуть зацікавити новини: